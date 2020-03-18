ОАЭ и Доминикана все-таки закрыли въезд для россиян

ОАЭ и Доминиканская республика все-таки запретили въезд на территорию стран туристам, в том числе россиянам. Все рейсы будут отправляться в аэропорты только для вывоза туристов.

Как ранее писал «Новый День», еще 16 марта некоторые российские туроператоры по внутренним источникам получили информацию о возможном закрытии границ Доминиканы для туристов. Из России даже отменили часть рейсов. Но 17 марта вылеты продолжились, поскольку официальных документов о закрытии Республики не было опубликовано. Из Москвы вчера вылетело несколько рейсов с туристами. Сегодня, 18 марта, страна все-таки вводит режим ЧС. С 19 марта на 15 дней все границы Доминиканской Республики страны будут закрыты.

С завтрашнего же дня, 19 марта, ограничения на въезд вводят ОАЭ. Правительство страны приняло решение временно запретить въезд для всех иностранных туристов, – пишет сегодня «Вестник Ассоциации туроператоров России». Не будут действовать визы по прибытию, транзитные визы, отменен безвизовый режим для граждан всех стран, которые им пользовались. Срок ограничительных мер не указан.

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

Москва, Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

В Первоуральском городском суде поножовщина: убита участница процесса. / Екатеринбурженка рассказала, как санврачи могли проморгать коронавирус у первой заболевшей. / СМИ: в Екатеринбурге пять новых случаев коронавируса. Роспотребнадзор отмалчивается. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»