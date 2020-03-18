В Екатеринбурге с улицы Вонсовского массово эвакуируют машины

В Екатеринбурге на улице Вонсовского с 09:30 идет массовая эвакуация машин. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», экипаж ГИБДД в сопровождении шести эвакуаторов оштрафовал и отправил на штрафстоянки уже порядка 40 машин.

Повод – парковка в кармане остановки общественного транспорта и нахождение транспорта в зоне действия знака «Стоянка и остановка запрещены» каждую среду с 8 часов утра до 17:00. Некоторые автовладельцы пытались заплатить штраф на месте и не допустить эвакуации, однако безуспешно. Вереницы эвакуаторов продолжают работать на Вонсовского – сообщается, что от транспорта очищен участок улицы от тупика на Чкалова и до заезда во двор дома на Чкалова, 231.

Стоит отметить, что парковка на Вонсовского – вынужденная мера для жителей жилых комплексом «Полесье-2» и «Балтийский-2». Подземных паркингов для всех не хватает. Особое внимание улице Вонсовского, которая, фактически заканчивается тупиком, ГИБДД стала уделять после того, как по ней пустили автобусы 052. Эти же автобусы, фактически, превратили тупик Вонсовского в отстойник, а ближайший выход в лес – в общественный туалет для водителей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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