В Екатеринбурге второй день подряд массово эвакуируют машины на улице Вонсовского

В Екатеринбурге с улицы Вонсовского второй день подряд эвакуируют машины. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», к этим минутам уже вывезено на штрафстоянку более 10 автомобилей.

Напомним, вчера экипаж ГИБДД и шесть эвакуаторов приехали в тупик улицы Вонсовского, где расположены два больших жилых комплекса, около 09:30 утра. Поводом для эвакуации нескольких десятков машин являлось нахождение транспортных средств жильцов ЖК «Полесье-2» и ЖК «Балтийский-2» в кармане остановки общественного транспорта и в зоне действия знака «Стоянка и остановка запрещены» каждую среду с 8 часов утра до 17:00. Некоторые автовладельцы пытались заплатить штраф на месте и не допустить эвакуации, однако безуспешно. Вереницы эвакуаторов работали до тех пор, пока был не очищен участок улицы от тупика на Чкалова и до заезда во двор дома на Чкалова, 231, и далее – к ЖК «Балтийский» в сторону выезда на Амундсена.

Сегодня ситуация повторилась. Машины эвакуируют с Вонсовского в таком же массовом порядке, за нарушение ПДД. Однако в чем состоит это нарушение – непонятно. Ведь некоторые транспортные средства стоят очень далеко от остановок и сегодня, в четверг, уже не действует знак «Стоянка и остановка запрещены».

В зону особого внимания ГИБДД улица Вонсовского, которая, фактически заканчивается тупиком, попала после того, как по ней пустили автобусы № 052. Эти же автобусы фактически превратили тупик Вонсовского в отстойник, а ближайший выход в лес – в общественный туалет для водителей. Кроме того, водители автобусов (перевозчик не муниципальный, а коммерческий) регулярно устраивают между собой скандалы из-за незначительного количества пассажиров на конечной остановке, которых им приходится между собой делить. Каким образом было составлено расписание – непонятно, но днем автобусы уходят с Вонсовского едва ли не каждые десять минут. Управляющие автобусами люди часто нарушают правила дорожного движения – проезжают на красный сигнал светофора, если через Вонсовского не идут люди, «подрезают» машины и друг друга, но ГИБДД эти моменты пока, видимо, не интересуют.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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