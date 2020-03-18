Турниры по боям пройдут при пустых трибунах

Организаторы турнира Fair Fight, который регулярно проходит в Екатеринбурге, не станут отменять мероприятие, запланированное на 21 марта, субботу, несмотря на указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о запрете мероприятий с числом участников больше 50 человек. В Академии единоборств РМК сообщили «Новому Дню», что на мероприятие продано 420 билетов из 450 – зрителям вернут деньги, турнир пройдет при пустых трибунах.

«Мероприятие запланировано давно. Практически все бойцы уже в Екатеринбурге. В карде планировались участники из Европы, но из-за карантинных мер все они были вынуждены сняться, мы заменили их российскими ребятами. Поэтому можно сказать, что Fair Fight впервые будет не международным», – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что организуют прямую трансляцию с поединков в интернете и на спортивных телеканалах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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