С завтрашнего дня подъезды в жилых домах Екатеринбурга должны мыть и дезинфицировать каждый день

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня подписал указ о введении особых мер в регионе из-за ситуации с коронавирусом нового типа. В их числе – более тщательная уборка в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. «Предусмотрена дополнительная дезинфекция мест массового пребывания людей, в том числе жилищного фонда и общественного транспорта», – сказано в документе.

Еще вчера об этом на пресс-конференции по коронавирусу говорил вице-губернатор Павел Креков. Он заявил, что в подъездах должна проводиться дезинфекция – силами управляющих компаний и ТСЖ. «Общим координатором выступает министерство ЖКХ, рекомендации направлены, в первую очередь, управляющим компаниям. За ними будет установлен контроль, – сказал он «Новому Дню». – Расписано это было всегда, ничего нового в дезинфекции нет, препараты эти известны, проводится не только во время ОРВИ, но и когда мы корь переживали. Эти регламенты существуют уже несколько лет. Понятно, какими растворами обрабатывать подъезды, ничего нового нет, это же не какая-то принципиально новая инфекция».

Глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских добавил, что «управляющие компании и в текущем режиме проводили уборку и мытье подъездов, сейчас будет несколько в иных режимах». Однако, как сообщили «Новому Дню» сразу в нескольких крупных управляющих компаниях Екатеринбурга, до сих пор им не поступало никаких распоряжений или уведомлений о том, что подъезды надо дополнительно дезинфицировать в связи с ситуацией по коронавирусу. «Нам прислали бумагу с общими рекомендациями от Роспотребнадзора за подписью Поповой (Анна Попова – глава федерального ведомства, – прим. ред.), а от нашего правительства ничего не поступало, никаких рекомендаций по поводу уборки мест общего пользования не приходило», – уточнил собеседник «Нового Дня» в одной из УК города.

По информации агентства, во все муниципалитеты Свердловской области накануне было разослано письмо за подписью министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. «Совместно с управляющими компаниями проработать вопрос обработки мест общего пользования, в том числе подъездов многоквартирных домов, препаратом септустин или иными обеззараживающими хлорсодержащими средствами, в целях борьбы с возможным распространением коронавируса нового типа», – говорится в документе.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что управление ЖКХ города все указания передали во все управляющие компании. «С завтрашнего дня будут контролировать его выполнение. Подъезды должны обрабатывать каждый день», – уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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