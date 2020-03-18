Бюджет выделит деньги на дезинфекцию подъездов

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков объяснил, что дополнительная уборка и дезинфекция мест общего пользования в жилых домах в регионе будет проводиться не за счет средств жильцов. «Министерство или муниципалитеты выделят средства на обработку», – уточнил он в ходе брифинга по итогам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее власти отправили требование в муниципалитеты усилить обработку общих пространств в жилых домах, а также в общественном транспорте. При этом многие управляющие компании еще не получили документ, а некоторые – напротив – даже приступили к работе. Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Ольга, в ее подъезде обработали все лестничные клетки хлорсодержащими препаратами. «У нас подъезд с хлоркой помыли. Впервые, наверное. Вонь такая, что дышать тяжело», – поделилась читательница «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

На следующей неделе тепловизоры поставят в метро, аэропорту, на ж/д и автовокзале. / Роспотребнадзор: данных по коронавирусу в «закрытых» городах нет. / В залы можно пускать до 50 человек: Креков объяснил, как будут работать театры и кино. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»