В Свердловской области готовятся к массовому захоронению трупов

Мэрия Камышлова готовится к массовому захоронению трупов. Глава Камышловского городского округа Алексей Половников издал постановление «Об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории КГО».

Документ принимается с целью заблаговременной подготовки, организации, проведения и всестороннего обеспечения работ по поиску, извлечению, опознанию и захоронению тел (останков) погибших в случае возникновения военных действий (или вследствие этих действий), а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повлекших массовое поражение населения с летальным исходом.

Для выполнения указаний документа в администрации городского округа создаётся спецкомиссия по массовому захоронению. В неё вошли первый заместитель главы администрации Евгений Бессонов, начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности Александр Удалов, начальник МО МВД России «Камышловский» Алексей Кириллов, сообщают «Вечерние Ведомости». В постановлении также отмечается, что по окончании перевозки и захоронения погибших (умерших) транспорт должен в обязательном порядке пройти дезинфекцию дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в установленном порядке, пишут «Вечерние Ведомости».

Камышлов, Елена Васильева

Камышлов. Другие новости 18.03.20

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