Мэр города объяснил, зачем подписал постановление о массовом захоронении трупов

«Новый День» связался с мэром города Камышлова Алексеем Половниковым, который рассказал, зачем местные власти выпустили постановление «Об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях».

«Это проект, который у нас разрабатывался последние полгода, он должен быть в каждом муниципалитете по требованию МЧС, в соответствии с их методическими рекомендациями. Большинство городов России уже приняли, никого это не волновало, но наша ошибка – ошибка специалиста отдела по гражданской обороне, что он не согласовал до конца с нами, не сказал, что у него уже готов документ, а сразу опубликовал его. Документ у нас провисел с 10 марта, а один житель города увидел – и разместил у себя в блоге. Дальше все ушло – в другие СМИ, ушло [депутату Госдумы РФ Дмитрию] Ионину. Это обыкновенный правовой акт, наша рутина, но так все выкрутили, нас в таком свете выставили, что мы всех похоронить собрались», – сказал он «Новому Дню».

Напомним, документ регулирует порядок массовых захоронений в случае военных действий или ЧС – предполагается, что умерших будут хоронить в братских могилах до 100 человек. «При погребении больных, умерших вследствие тяжелых инфекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для этого труп завертывается в ткань, пропитанную 5-процентным раствором лизола или 10-процентным раствором хлорной извести, засыпаемой на дно могилы слоем в 2-3 сантиметра», – сказано в документе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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