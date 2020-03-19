Федеральная служба судебных приставов закрылась от посетителей

Федеральная служба судебных приставов с сегодняшнего дня, 19 марта, временно прекращает личный прием граждан в центральном аппарате ФССП РФ и в своих территориальных органах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, для получения информации граждане могут воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обратиться к приставам в письменной форме или через интернет-приемную ФССП России.

Напомним, вчера вечером было объявлено, что с 19 марта на особый режим работы переходят все суды. Приостановлен личный прием граждан, рекомендовано подавать документы только «Почтой России» или через электронные интернет-приемные, на заседания на допускаются лица, не являющиеся участниками процессов – в частности, журналисты.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 19.03.20

19 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Суды в России переходят на особый режим работы. Доступ для СМИ закрывают на три недели. / В Екатеринбурге трактористы-уборщики нарушают ПДД. Читать дальше

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