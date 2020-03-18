Суды в России переходят на особый режим работы. Доступ для СМИ закрывают на три недели

Президиум Верховного суда РФ и Президиум Совета судей РФ выпустили постановление, которое изменяет работу всех инстанций в России из-за ситуации с коронавирусом. Документ вступит в силу уже завтра, 19 марта. В новом режиме суды будут работать до 10 апреля 2020 года включительно.

Во-первых, с завтрашнего дня приостановлен личный прием граждан в судах, рекомендовано подавать документы только почтой России или через электронные интернет-приемные. Во-вторых, рассматриваться будут только категории дел безотлагательного характера – то есть об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие. Также рассматриваться будут дела в порядке приказного, упрощенного производства. Всем судам при наличии технической возможности необходимо приводить рассмотрение дел «путем использования систем видеоконференц-связи». Кроме того, всем судьям и работникам аппаратов судов необходимо уходить на самоизоляцию при малейших признаках заболевания.

Наконец, пятый пункт постановления говорит о том, что доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничивается. Это касается и средств массовой информации, которые освещают резонансные дела.

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