Свердловские энергетики начали готовиться к паводку

Энергетики Свердловской области приступили к подготовке к паводку. Согласно прогнозам метеорологов, весна в этом году ожидается ранняя, вскрытие рек начнется во второй половине апреля.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском филиале группы «Т Плюс», на особом контроле у энергетиков находятся река Тура, Верхотурское и Нижнетуринское водохранилища, где расположены Верхотурская ГЭС и Нижнетуринская ГРЭС. На всех энергопредприятиях, находящихся в зоне весеннего половодья, созданы паводковые комиссии, ведется ежедневный мониторинг окружающей среды. Проводится очистка от снега подъездных путей и дорог к водопропускным сооружениям, вывоз снега с территорий котельных, насосных стаций. До конца марта пройдет обследование гидротехнических сооружений электростанций с привлечением специалистов Ростехнадзора, проверка работоспособности подъемных механизмов, состояние затворов водопропускных сооружений, исправность электроосвещения гидроузлов, средств связи и спасательных средств.

С целью информирования о подъемах уровня и величинах пропускаемых паводковых вод установлено взаимодействие с противопаводковыми комиссиями местных органов исполнительной власти, подразделениями ГУ МЧС России по Свердловской области, владельцами гидроузлов, расположенных по течению реки. Также сформированы группы оперативного реагирования и аварийные бригады.

Екатеринбург, Елена Васильева

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