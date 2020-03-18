В половодье 27 населенных пунктов окажутся отрезаны от «большой земли»

В этом году в период весеннего половодья в Свердловской области будет временно приостановлено автотранспортное сообщение с 27 населенными пунктами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции замглавы ГУ МЧС Иван Павленко. По его словам, в эти пункты заблаговременно завозятся предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты.

На вопрос «Нового Дня», как повлияла на ассортимент завоза неблагоприятная ситуация с коронавирусом, ответил замминистра природных ресурсов Вячеслав Тюменцев. Он заявил, что не хотел бы подменять собой минздрав, который в межведомственной комиссии как раз отвечает за обеспечение живущих в зоне половодья граждан медикаментами и средствами индивидуальной защиты. «Мы проводим комиссию еженедельно, и еженедельно нам докладывают по всем направлениям о безопасном прохождении паводка, и вот минздрав как раз – о наличии всех необходимых медикаментов, наличии дежурного персонала. На сегодняшний день министерство к паводку готово», – заявил он.

Ожидается, что вода начнет прибывать в середине-конце апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

СК опубликовал снимки второго фигуранта в деле об убийстве архитектора Кротова (ФОТО). / Свердловские осужденные ждут разнарядок по шитью «элементов» медицинских масок. / Муж зарезал жену из-за заявления о побоях: подробности убийства у Первоуральского суда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»