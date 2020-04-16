В двух районах Среднего Урала из-за паводка перекрыты мосты

В связи с подтоплением мостов через реки Мурза и Ирбит сотрудники ГИБДД временно ограничили движение транспортных средств на 12 км автомобильной дороги д. Дубская –– д.Азёва – между деревнями Гуни и Юдина Ирбитского района, а также по улице Орджоникидзе города Ирбита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, движение на этих участках дорог ограничено знаком 3.1. «Въезд запрещен». Сотрудники ГАИ Ирбита вместе с владельцами дорог контролируют ситуацию. Только в случае снижения уровня воды в реках ограничения будут сняты. Для обеспечения жизнедеятельности людей задействована спецтехника – это автомобиль повышенной проходимости, с помощью которого осуществляется перевозка людей через мост в Ирбите.

По данным ГУ МЧС, вчера в Ирбит прибыли оперативная группа ГУ МЧС России по Свердловской области и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда. Подтопленных жилых домов в районе пока нет.

Ограничения также действуют в Туринском районе. Здесь временно ограничено движение по трем мостам через реку Туру, которые соединяют села: Городище и Галактионовка, Чернышово и Липовское, Кумарьинское и Жуковское.

Как уже писал «Новый День», ранее спасатели прогнозировали, что в этом году в период половодья в Свердловской области будет временно приостановлено автотранспортное сообщение с 27 населенными пунктами. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы ГУ МЧС Иван Павленко. По его словам, в эти пункты заблаговременно завозятся предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты.

Ирбит, Туринск, Евгения Вирачева

Ирбит, Туринск. Другие новости 16.04.20

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