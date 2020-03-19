СОСПП: у предприятий нет больших проблем с поставками из-за закрытия границ

Проблемы с закрытием границ практически не коснулись предприятий на Среднем урале, заверяет первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

«На одном из известных крупных предприятий некоторое время назад были перебои с поставками китайских комплектующих. Но этот перебой уже в прошлом, что говорит о том, что Китай уже восстанавливается. Поставки стабильны. Кстати, частично это отвечает на вопрос, как долго это продлится, – посмотрите, как долго длилось в Китае. Вообще, цепочки поставок очень сложные, пока все предвидеть невозможно. Есть объективные трудности для движения фур крупнотоннажных из Европы, целый ряд стран закрыл границы, автотранспортные предприятия страдают. Но на сегодня пока большой проблемы нет, есть запасы, по которым работают предприятия. А еще – нет худа без добра. Санкционный период научил нас жить, опираясь на свои ресурсы, видеть больше поставщиков, этот опыт нам сейчас кстати», – заявил Черепанов в ответ на вопрос о перспективах экспорта-импорта на уральских предприятиях.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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