В «профсоюзе олигархов» хотят бюджетных денег из-за коронавируса

В Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области, который неофициально называют «профсоюзом олигархов», считают, что предприятиям потребуется помощь бюджета, чтобы справиться с кризисом.

Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов сегодня на пресс-конференции заявил, что пока тяжело оценивать потери бизнеса из-за коронавируса и кризиса, однако многим предприятиям может потребоваться помощь из бюджета. Он отметил, что серьезные потери несут туристическая отрасль и авиаперевозчики – им уже помогает Федерация, предоставляются налоговые каникулы, СОСПП добивается особых условий по лизингу самолетов базовой для региона авиакомпании. Но, по его мнению, в период кризиса больше полномочий должно быть у регионов, чтобы предприятия могли рассчитывать на помощь в первую очередь регионального бюджета. Однако по его оценке, пока паниковать еще не время. «Никто не в состоянии подсчитать [ущерб], я бы не торопился с подсчетами, больших бед еще не наступило. Может создаться впечатление, что все загорелось, но это не так», – отметил Черепанов.

Он также прокомментировал, насколько серьезно на предприятиях и регионе в целом скажется падение цен на нефть и медь. «Риски для свердловских предприятий, безусловно, есть, ситуация, которая сложилась в мировой экономике, когда за ценами на нефть последует снижение цен на металлы – а металлы это характерная продукция для области, – это угроза. Но эти колебания всегда были и есть, и на металлы, и на нефть. Мы к ним привыкли. Будем, наверное, сокращать или делать более осторожные инвестиции. Но эта история знакома нам по прошлым кризисам, они у нас системные, периодические. Мы умеем работать в кризис», – прокомментировал Михаил Черепанов.

По его словам, уральские предприятия сейчас не ощущают серьезных проблем с импортом-экспортом из-за закрытия границ в европейских странах, а ситуация с поставками из Китая уже практически наладилась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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