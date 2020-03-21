«У нас на Уралмаше за слова надо отвечать», – депутат Госдумы и екатеринбургский общественник поспорили из-за масок

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов и член общественной палаты Екатеринбурга Александр Смолин поссорились в соцсетях, споря о необходимости носить медицинские маски в условиях пандемии коронавируса. Причем словесный конфликт двух деятелей закончился приглашением выяснить отношения при очной встрече.

Все началось с того, что Максим Иванов репостнул интервью московского врача Дениса Проценка, который считает, что здоровым людям не нужно носить маски. Александр Смолин отреагировал на пост весьма нервно: «Строили танки и самолеты, а к войне оказались не готовы!!! Элементарного нет для населения!!! Печально!!!» (пунктуация автора сохранена прим.ред.). Затем общественник обвинил единоросса, что его партия не решает проблему дефицита медицинских товаров и предположил, что сам депутат «купил себе коробочку и бухает на даче».

Парламентарий заявил, что Смолин устраивает истерику и пригрозил ему: «За словами советую следить. У нас на Уралмаше за слова нужно отвечать. В ФБ мы все герои. Можем в понедельник увидеться и вы лично мне скажите про дачу и бухать». В ответ Смолин заявил, что «Уралмашем его пугать не надо», но вместо встречи предложил телефонный разговор. «Я не пугаю. За слова надо отвечать», – уже более миролюбиво ответил Иванов и закончил беседу смайликами. Напомним, в аптеках Екатеринбурга сейчас очень трудно найти медицинские маски. Жители также раскупают антисептики и одноразовые перчатки. Власти региона ведут переговоры с производителями масок об увеличении выпуска продукции и делают заявления, что маски не столь важны, главное – мыть руки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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