Сельхозпроизводители просят губернатора не отменять ярмарки из-за коронавируса

Производители сельхозпродукции просят свердловского губернатора Евгения Куйвашева не запрещать сельскохозяйственные ярмарки на открытом воздухе из-за коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Межрегиональный центр поддержки сельхозпроизводителей обратился с открытым письмом к губернатору Евгению Куйвашеву и областному бизнес-омбудсмену Елене Артюх.

В обращении, копия которого имеется в редакции, говорится, что в Свердловской области сотни местных предпринимателей благодаря работе ярмарок выполняют социально значимую функцию и реализуют потребителям качественный товар по доступным ценам. К сожалению, в ряде территорий ближайшие ярмарки отменены – из-за ситуации с коронавирусом. «Нас удивляет, что торговые точки на свежем воздухе должны быть закрыты, в то время как торгово-развлекательные центры, где одномоментно находятся сотни людей, продолжают работу», – пишет президент Межрегионального центра поддержки сельхозпроизводителей Евгений Попов.

По последним данным, запретили проводить согласованные ранее ярмарки на открытом воздухе в поселке Арти, Серове, Карпинске, Асбесте, Ревде, Первоуральске.

«Уважаемый Евгений Владимирович! В сложных условиях угрозы роста безработицы и банкротства предпринимателей просим Вас разрешить дальнейшее функционирование сельскохозяйственных ярмарок в муниципальных образованиях Свердловской области», – завершается обращение.

Напомним, ранее губернатор подписал указ, в котором говорится о том, что до 12 апреля введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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