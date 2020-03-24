В Екатеринбурге сотни мигрантов не могут выгнать из страны из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в России начались проблемы с депортацией мигрантов. В Екатеринбургском центре временного проживания 248 человек ожидают выдворения из страны, когда они покинут страну, неизвестно, авиасообщение с их родными государствами прервано.

«Консульские учреждения стран СНГ пытаются организовать чартерные рейсы, но это сделать непросто, так как никто не может точно ответить на вопрос о дате отправки домой, который задают помещенные в центр иностранцы. Есть здесь и семьи с детьми», – рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Накануне, как уточняют в Совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, в Киргизию из Екатеринбурга вылетел последний чартер. По сообщению генконсула Киргизии, в самолете оставались свободные места, однако почему-то на этот борт не попала гражданка Киргизии с детьми, уже более месяца находящаяся в ЦВСИГе. Мерзлякова считает, что женщине необходимо обжаловать судебное постановление в части решения о выдворении в связи с невозможностью его исполнить. Также правовая помощь нужна семье с пятилетним ребенком из Азербайджана. Мерзлякова попросила юристов правозащитной организации помочь им и другим нуждающимся.

Екатеринбург, Елена Иванова

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