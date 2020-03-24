Татьяна Мерзлякова – о мигрантах: «Я бью тревогу, потому что мы живем в новых условиях»

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова объяснила «Новому Дню», почему она так беспокоится об иностранных гражданах, которые ожидают выдворения из России в Екатеринбургском центре временного проживания. Когда они покинут страну, неизвестно, авиасообщение с их родными государствами прервано.

Татьяна Георгиевна пояснила, что условия в центре приемлемые, лимит содержания не превышен, люди живут по четыре человека в комнате, есть питание, при центре работает фельдшер. У всех вновь поступивших и посетителей проверяют температуру и обрабатывают руки. «Но меня беспокоит то, что они здесь, а не дома, – подчеркнула Татьяна Мерзлякова, – и что непонятно, как долго они еще будут здесь оставаться. Поэтому я и бью тревогу. Мы живем в условиях появления нового вируса. На сегодняшний день ни у кого из них нет симптомов, мы за этим следим. Если вдруг они появятся, немедленно вызовут скорую помощь, человек будет госпитализирован. Но главное – это дать возможность людям вернуться домой».

Накануне, как уточняют в Совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, в Киргизию из Екатеринбурга вылетел последний чартер. По сообщению генконсула Киргизии, в самолете оставались свободные места, однако почему-то на этот борт не попала гражданка Киргизии с детьми, уже более месяца находящаяся в ЦВСИГ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.03.20

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