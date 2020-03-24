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Вторник, 24 марта 2020, 10:20 мск

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Депутат, проводивший уроки мужества, пожаловался омбудсмену на травлю со стороны пацифистов

Депутат заксобрания Андрей Гориславцев на сегодняшнем пленарном заседании обратился к омбудсмену Татьяне Мерзляковой с просьбой высказать свое отношение к уроку мужества, который он провел в феврале в поселке Горный Щит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат пожаловался, что когда он рассказал о своем поступке в соцсети, это вызвало огромный резонанс. «На меня всякие пацифисты и открытые враги России накинулись, в ветке было более тысячи комментариев. И «Открытая Россия», и штаб Навального, и ваша помощница Ольга Вековшинина», – заявил он и попросил Мерзлякову прокомментировать ситуацию.

Татьяна Мерзлякова на это ответила, что Ольга Вековшинина – член ОНК. «Естественно, это не официальный помощник, который работает на ставку», – уточнила она и сказала, что провела с Ольгой беседу. Характеризуя ее в целом, Мерзлякова назвала Ольгу «человеком понимающим», но развернувшаяся под постом Гориславцева эмоциональная дискуссия действительно «выглядела как травля». «Надо понять другое – это ее убеждение, что в школе не должны учить пользоваться автоматами. Но это не значит, что я не должна уважать позицию депутата Гориславцева», – резюмировала Мерзлякова.

Напомним, депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев отчитался в фейсбуке о том, что провел в поселке Горный Щит урок мужества совместно с движением «Русь». «Выяснилось, что у ребят Турция ассоциируется с оллинклюзив в Анталии, а не с кровавыми войнами с Россией, в которых Османская Империя потеряла 2/3 своей территории», – написал депутат. Под фото развернулась дискуссия. Некоторые пользователи посчитали, что подобные мероприятия не должны проводиться в школах. Общественный помощник уполномоченного по правам человека Свердловской области Ольга Вековшинина пообещала обратиться в министерство образования региона. В ответ Гориславцев заявил, что рассказывать о войне нужно, потому что «мальчиков всегда тянет воевать, побеждать, защищать, это естественно и нормально» и что «на войне спадают маски, проявляются предатели, всёпропальщики, трусы, пацифисты, критики власти и ВС».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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