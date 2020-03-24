В первом чтении принят законопроект о пособиях детям с 3 до 7 лет

Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет, среднедушевой доход в семьях которых не превышает размера минимальной оплаты труда, установленный в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом выступил Андрей Злоказов, министр социальной политики Свердловской области. Он сообщил, что число детей, имеющих право на такую выплату, составляет 52 тысяч 845 человек, семей – несколько меньше. Размер выплаты на каждого ребенка на 2020 год установлен на уровне 5 757 рублей в месяц – 50% от региональной МРОТ.

Для предоставления ежемесячной денежной выплаты потребуется: в 2020 году – 3 млрд 650 млн 700 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 млрд 446 млн рублей (67%), из областного бюджета – 1 млрд 204 млн 700 тысяч рублей (33%).

Прием заявлений на получение выплат начнется с 1 июня, но расчет применяется уже с 1 января 2020 года. Прием заявлений будет идти через МФЦ и Единый портал Госуслуг.

Для предоставления этих выплат потребуется в ближайшее время внести изменения в закон об областном бюджете. «Это не так-то просто это будет сделать», – философски заметил вице-спикер Виктор Шептий.

Напомним, во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года президент Владимир Путин анонсировал меры социальной поддержки, среди которых – выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже в 2020 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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