Путин признал демографические проблемы России

Президент РФ Владимир Путин начал свое ежегодное послание Федеральному Собранию с признания серьезной демографической проблемы в стране. Глава государства призвал губернаторов выполнить план по созданию новых мест в детских ясельных группах, и подчеркнул, что острейшей проблемой являются низкие доходы семей с детьми.

«Нас почти 147 млн человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период, – заявил Путин. – Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли начиная с середины двухтысячных годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии, и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения».

Однако, как отметил президент, сейчас семьи создают малочисленные поколения 90-х годов, поэтому число рождений вновь падает, и суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,5. «Много это или мало? Для нашей страны мало – да, это то же самое что во многих европейских странах, но для нашей страны мало, – констатировал Путин. – Для сравнения: 1,3 было в 1943 во время Великой Отечественной войны. Однако в 90-х годах ситуация была еще хуже: 1,16. «Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе вынужденно откладывали рождение ребенка», – напомнил глава государства, подчеркнув, что «существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать».

Как сказал Путин, стране предстоит не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине десятилетия добиться устойчивого естественного роста численности населения страны – так, чтобы в 2024 году коэффициент рождаемости составил 1,7.

Глава государства призвал оценивать каждую госпрограмму с точки зрения высшего национального приоритета: сбережения и приумножения народа России.

Путин подчеркнул, что важнейшим вопросом является возможность устроить ребенка в ясли. На эти цели из федерального бюджета были выделены средства, чтобы помочь регионам создать до конца 2021 года 255 тысяч новых мест. Однако за последние два года вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78 тысяч, а реально могут быть предоставлена 37,5 тысяч.

«Уважаемые главы субъектов РФ, дорогие мои коллеги. Нельзя так работать. Ну вы чего? – обратился президент к губернаторам. – Это значит, что мы создали 77,7 тысячи, да и то не в полноценном режиме. А к 2021 году надо создать 177,3? Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, но тем не менее это нужно сделать. Нужно наверстать это пробел».

Прямой угрозой демографическому будущему страны Путин назвал низкие доходы семей с детьми – к таковым относится порядка 70-80% семей с самыми низкими доходами в России. При этом президент анонсировал меры социальной поддержки, среди которых назвал выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже в 2020 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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