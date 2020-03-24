Эвакуация рыбаков с льдины завершена: их оказалось не 200, а 350 (ФОТО)

На Белоярском водохранилище в 12:38 завершена спасательная операция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, операция продолжалась чуть больше часа. Спасатели эвакуировали с отколовшейся льдины 350 рыбаков (сначала сообщалось о 200). Пострадавших нет. Все рыбаки доставлены на берег.

В спасоперации были задействованы три плавсредства и 18 спасателей Службы спасения Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает: выход на весенний лед опасен для жизни.

Заречный, Евгения Вирачева

Заречный. Другие новости 24.03.20

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