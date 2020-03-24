Красный Крест начал бесплатную раздачу масок – по одной в руки (ВИДЕО)

Сегодня в свердловском региональном отделении Красного Креста на Ильича, 15, начали раздавать средства индивидуальной защиты и гигиены. Однако некоторые горожане остались крайне недовольны тем, как идет раздача, в частности, медицинских масок, – им показалось несправедливым, что дают всего по одной в руки.

Красный крест начал раздавать маски

Как выяснил корреспондент агентства, сегодня екатеринбужцам раздавали НЗ Красного Креста. Это запасы, которые всегда есть в региональном отделении. Их не так много, поэтому выдают по одной маске и одному предмету гигиены в руки. Помощь, собранную для Гуанчжоу – груз решили не отправлять в Китай, – начнут раздавать в ближайшие дни – вопрос согласовывали с администрацией Екатеринбурга, которая была партнером в сборе гумпомощи.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель регионального отделения организации Дмитрий Вершинин, денежные средства, которые были собраны для Гуанчжоу (1 миллион 278 тысяч 650 рублей) направят на закупку необходимых медсредств, которые также раздадут уральцам. «Наша задача – обеспечить масками в первую очередь пожилых людей, людей, которые не могут себе позволить купить их», – дополнил Вершинин. Он также пояснил, что в принципе одному человеку в день необходимо 3-4 маски. Но тогда средства защиты получат меньше людей. Потому было принято решение выдавать по одной.

Также в Красном Кресте опасаются, что ситуацией могут воспользоваться мошенники. «Приходит человек и говорит: «Мне надо на 60 человек». Мы ему половину отдали, он вышел на улицу и начинает торговать. Это неразумно. Мы исходим из необходимой достаточности. Человек приходит, ему нужна маска или иные средства, которые у нас есть, – мы передаем. Если он будет говорить, что будет брать на кого-то – мы готовы и этот вопрос рассматривать. Только этот вопрос будет рассматриваться в рамках некой заявки».

Непосредственно в пункте выдачи на Ильича сегодня уже принимали заявки и от организаций, которые хотели бы получить маски и гигиенические средства. Подробности – в нашем видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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