В Екатеринбурге Красный Крест начал раздавать маски всем желающим

В Екатеринбурге начали раздавать маски и антисептики всем желающим – получить их бесплатно можно в отделении Красного Креста. Это те самые маски, которые собирали в качестве гуманитарной помощи для Гуанчжоу, но решили не отправлять.

«Общими усилиями екатеринбуржцы собрали 1 миллион 278 тысяч 650 рублей, а также более 350 килограммов гуманитарной помощи. На вырученные средства планировали закупить одноразовые медицинские маски, перчатки, антисептические гели. Но в связи со сложной обстановкой по доставке, а также с закупом необходимой продукции, гуманитарную помощь не удалось отправить оперативно. Представители Гуанчжоу посчитали своим долгом, в непростое уже для Екатеринбурга время, предложить оставить собранную гуманитарную помощь жителям братского города», – прокомментировали в пресс-службе Красного Креста.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель областного отделения организации Дмитрий Вершинин, отдавать гуманитарную помощь в одни руки большими объемами без объяснения необходимости не будут, но никаких жестких ограничений по выдаче масок волонтеры не делают, в Красном Кресте надеются на сознательность граждан. «Да бог им (перекупщикам, – прим. ред.) судья. Я всех перепроверить не могу. Сегодня утром около 20 человек было. Но у нас контингент в основном пенсионеры, они сами боятся заразиться, хотя у нас сотрудники в масках, защитных костюмах», – прокомментировал Вершинин. Маски и антисептики можно получить на Ильича, 15, сегодня отделение работает до 16:00.

Екатеринбург. Март 24, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Март 24. Другие новости 24.03.20

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