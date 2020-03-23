«Груз собран, но не отправлен», – свердловский Красный Крест ждет указаний, что делать с масками

Свердловский Красный Крест собрал 350 кг медицинских масок, однако гуманитарный груз, который предназначался для Гуанчжоу, не был отправлен. Об этом «Новому Дню» рассказал руководитель областного отделения организации Дмитрий Вершинин. «Груз собран, лежит на складе. У нас ситуация не лучше, чем в Китае, конечно. Лучше помогать своим гражданам, об этом уже говорил, я руководитель Красного Креста в Свердловской области, а не Красного Креста города Гуанчжоу. Но скажут отправить – отправим. Решает и руководство города и области, и жители, которые выразили желание помочь», – сказал собеседник «Нового Дня».

Он также объяснил, что встревожен ситуацией с наличием масок в аптеках Свердловской области. «Я написал губернатору, сегодня, наверно, будем писать в прокуратуру», – сказал он.

Действительно, в аптечной сети Екатеринбурга и других городов региона масок практически не найти. Свердловские власти признают ситуацию, однако заявляют, что эти средства индивидуальной защиты все равно не помогают. «Самый эффективный способ профилактики – мытье рук. Даже не столько масочный материал, а именно мытье рук. Самое простое, но самое эффективное», – заявил на прошлой неделе вице-губернатор Павел Креков.

Президент России Владимир Путин предложил лишать лицензии аптеки, в которых завышены цены на маски – после этого розничные сети перестали закупать их, так как стоимость продукции взвинтили поставщики. УФАС по Свердловской области проверило только две аптеки в Екатеринбурге, но каковы итоги проверок, пока неизвестно. Корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе управления также рассказали, что большинство аптек в регионе частные, принадлежат малому и среднему бизнесу, а значит, их проверку необходимо согласовывать с прокуратурой.

Добавим также, что минувшей ночью самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 млн масок гумпомощи. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В Минпромторге пояснили, что их направят в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов, в том числе в ФТС, МВД и ФСБ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.20

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