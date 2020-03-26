В Кольцово задержали два старинных самовара, которые везли в Китай (ФОТО)

Кольцовские таможенники пресекли попытку отправить в Китай два старинных самовара общей массой 12,5 кг.

Как сообщили РИА Новый День в пресс-службе УТУ, изготовленные из сплава меди (латуни) дровяные самовары имеют надписи на русском языке («Товарищество Торговаго Дома Бр. Шемариныхъ» и «Самоварная фабрика П.И. Баташева 1 й сортъ») и разные декоративные элементы. В таможенной декларации отправитель указал предварительную стоимость отправляемых товаров: 4 855 и 5 235 рублей соответственно.

Но, согласно заключению эксперта, оба самовара относятся к категории культурных ценностей как приборы бытового назначения, созданные более 100 лет назад. Рыночная стоимость их в несколько раз превышает указанную в декларации и составляет более 36 тысяч рублей.

«При перемещении культурных ценностей через таможенную границу в международных почтовых отправлениях специальное разрешение Министерства культуры Российской Федерации необходимо помещать внутрь посылки. За прошлый год нами было пресечено четыре попытки пересылки культурных ценностей», – прокомментировал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (почтовый)» Виктор Шаталов.

Посылки задержаны, а в отношении отправителя ведется административное расследование. Ему грозит крупный штраф.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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