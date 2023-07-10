Китайца оштрафуют за попытку вывезти из России тульский самовар

Гражданину Китая грозит штраф за попытку вывезти старинный самовар из России. Об этом сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

Тульский самовар XIX века обнаружили в багаже китайца, пересекающего границу на пункте пропуска «Пограничный» в Уссурийске.

«В соответствии с критериями отнесения предметов к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение, к культурным ценностям, имеющим особое художественное значение, относятся самовары жаровые, произведенные до 1900 года, – говорится в сообщении. – Прежде чем вывозить такие товары, необходимо получить разрешение на вывоз в Министерстве культуры РФ».

В отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере до двукратной стоимости самовара. Ценный предмет у туриста изъяли.

Уссурийск, Зоя Осколкова

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