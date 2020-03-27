Перевозчики отменяют автобусы Екатеринбург – Челябинск

Транспортные предприятия отменяют автобусы, которые едут из Екатеринбурга в Челябинск. Об этом «Новому Дню» сообщили читатели, которые не смогли купить билеты на вечерние рейсы.
На Южном автовокзале Екатеринбурга подтвердили, что часть рейсов, особенно вечерних, действительно отменена. Не будут ходить автобусы в 19:15, в 20:50, в 23:20. Аналогичным образом отменяются рейсы и на ближайшие дни. «Могу только посоветовать брать билет на другое время. Эти рейсы отменены. Причин нам не сообщили», – сказали «Новому Дню» на Южном автовокзале.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 27.03.20
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