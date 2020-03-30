Автобусные перевозчики отменяют часть рейсов между Екатеринбургом и городами области

Автобусные предприятия отменяют часть регулярных рейсов между Екатеринбургом и городами области. Пассажиров, которые планируют поездки, просят заранее уточнять изменения в расписании. При этом вокзалы Екатеринбурга работают, проводится дезинфекция помещений и транспорта.

Как рассказали «Новому Дню» жители города Реж, с завтрашнего дня местные перевозчики более чем в два раза сокращают количество рейсов в Екатеринбург и обратно. Из-за объявленных по всей стране выходных спрос на поездки в областной центр, где работают многие режевляне, резко упал.

«Сегодня в киосках по продажам билетов повесили объявления. Раньше в день на Северный вокзал было 23 рейса – сейчас 11, на Южный было 7 – сейчас 3», – рассказали жители города.

В справочной службе Северного автовокзала подтвердили, что рейсы отменяются, и не только в Реж.

«Со вчерашнего дня предприниматели принимают решение отменять те или иные рейсы. Сколько всего отмен сказать не могу», – рассказали в справочной.

До справочной службы Южного автовокзала дозвониться на момент публикации не удалось. Но судя по расписанию на сайте, сегодня и завтра не состоится часть рейсов почти по всем направлениям – отменены автобусы в Серов, Нижний Тагил и другие города.

В справочной Северного вокзала пассажирам советуют заранее позвонить и узнать, какие из рейсов состоятся, а на какие билеты купить не получится. При этом сам вокзал продолжает работу, проводится дезинфекция самого помещения и транспортных средств.

Напомним, 27 марта «Новый День» писал об отмене автобусных рейсов между Екатеринбургом и Челябинском.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

Пьяных водителей не остановил коронавирус – их ловят в тех же количествах. / Оперштаб по коронавирусу объяснил, как отличить настоящих волонтеров от фальшивых. / В Свердловской области закрыты все переправы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»