Опасения сбываются: довыборы в свердловское заксо перенесут

Выборные кампании, назначенные в Свердловской области на апрель-май, скорее всего, будут перенесены из-за коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под угрозой оказались довыборы в муниципальные думы Верхней Салды, Невьянска и Полевского, назначенные на 12 апреля, и, самое главное, – довыборы в областное заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу № 16 (кстати, именно сегодня там заканчивается выдвижение кандидатов).

Самое интересное – то, что один из членов Свердловского облизбиркома не далее как вчера на очередном заседании ИКСО спросил председателя: «А выборы-то будут? Раз уж голосование по поправкам в Конституцию отменили…» На что председатель Владимир Русинов уверенно ответил, что да, – будут.

Напомним, сегодня ЦИК рекомендовал регионам перенести все запланированные на апрель и май местные выборы на более поздний срок в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. По оценкам Центризбиркома, в сложившейся ситуации подготовиться к проведению голосования будет непросто.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 27.03.20

Роспотребнадзор рассказал, у жителей каких городов Урала подозревают коронавирус. / Уральцев начали привлекать к ответственности за нарушение режима изоляции. / Пожилую пациентку с коронавирусом отправили в реанимацию – на всякий случай. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»