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Пятница, 27 марта 2020, 13:33 мск

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ЦИК отказалась совмещать голосование по Конституции с осенними выборами

Элла Памфилова. Фото: ЦИК

Перенос общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на единый день голосования 13 сентября, когда должны состояться выборы разного уровня, невозможен. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе очередного заседания ЦИК.

Она пояснила, что региональные выборы и голосование по Конституции не могут состояться в один день, так как «этого в принципе быть не может, поскольку это абсолютно разные по характеру кампании, они регулируются абсолютно разными законами». По ее словам, совмещение будет губительным для обеих компаний.

Кроме того, ЦИК рекомендовал регионам перенести все запланированные на апрель и май местные выборы на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. По оценкам Центризбиркома, в сложившейся ситуации подготовиться к проведению голосования будет непросто.

Как писал «Новый День», 25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля. Дата проведения данного голосования пока не определена.

Москва, Иван Гридин

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Москва, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Конституционная реформа-2020, ЦИК РФ,