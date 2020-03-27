Врачи ждут «основную массу заболевших» коронавирусом на следующей неделе – последние туристы возвращаются из-за рубежа

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что медики готовятся к увеличению числа заболевших коронавирусом на следующей неделе, поскольку в эти даты из-за рубежа вернутся те граждане, которые все еще находятся за пределами России. «На этой неделе возвращаются практически все граждане, кто оставались за рубежом, больше бортов не будет. В мире сценарий неблагоприятный – риски, что они что-то привезут, высокие», – сказал Козловских. Он уточнил, что если эти люди вернутся зараженными, то заболевания проявятся в среду и четверг на следующей неделе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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