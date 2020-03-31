В Екатеринбурге выписали двух пациентов с коронавирусом и двух госпитализировали

В Екатеринбурге выписали двух пациентов, которых вылечили от коронавируса. Об этом в своем инстаграме сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Кроме того, он сообщил, что за сутки с предварительным положительным результатом теста на Covid-19 поступили также два человека. «Сейчас они чувствуют себя нормально, никаких осложнений нет», – написал он.

Напомним, ранее глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что медики готовятся к увеличению числа заболевших коронавирусом на этой неделе, поскольку в прошлый уикенд из-за рубежа вернулись граждане, которые до последнего находились за пределами России. «В мире сценарий неблагоприятный – риски, что они что-то привезут, высокие», – сказал Козловских. Он уточнил, что если эти люди вернутся зараженными, то заболевания проявятся в среду и четверг.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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