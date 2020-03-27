Власти создают спецгруппы, которые будут следить за закрытием ТЦ и ресторанов

Свердловский вице-губернатор Павел Креков рассказал, кто будет проверять, как исполняется указ губернатора в части приостановки работы ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и предприятий бытового обслуживания населения.

«Мы создаем специальные контрольные группы во всех министерствах и ведомствах, они будут контролировать соблюдение указа губернатора – применительно и к коммерческим, и к развлекательным, и к учебным заведениям», – сказал он.

По словам представителей оперативного штаба Свердловской области, за нарушениями последуют штрафные санкции. Предприятия будут закрывать принудительно, пока на пять дней.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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