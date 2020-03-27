ФНС прекращает принимать налогоплательщиков

Налоговые инспекции в Свердловской области закрываются на неделю. Как сообщили в региональном управлении, налогоплательщиков принимать не будут.

Напомним, ранее из-за коронавируса в налоговых обещали ограничить прием посетителей – планировалось с 28 марта не вести прием по субботам и в вечерние часы по будням. В УФНС напоминают, что на сайте налоговой есть личные кабинеты физлиц и юрлиц, онлайн можно зарегистрировать бизнес, заполнить платежные документы, декларации, получить налоговые уведомления, оплатить налоги, узнать свой ИНН, уточнить адрес и платежные реквизиты своей инспекции, запросить сведения из реестров, узнать о льготах и прочее.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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