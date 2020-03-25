Налоговая частично закрывает прием граждан из-за коронавируса

Налоговые инспекции Свердловской области не будут вести прием граждан по субботам и в вечерние часы. Граждан просят решать все вопросы по возможности онлайн. Также отменяются дни открытых дверей, круглые столы, семинары и другие массовые мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, приемы по субботам отменяются с 28 марта, уже отменены приемы по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00 – это были самые популярные у посетителей часы. В УФНС напоминают, что на сайте налоговой есть личные кабинеты физлиц и юрлиц, онлайн можно зарегистрировать бизнес, заполнить платежные документы, декларации, получить налоговые уведомления, оплатить налоги, узнать свой ИНН, уточнить адрес и платежные реквизиты своей инспекции, запросить сведения из реестров, узнать о льготах и прочее. А еще в налоговую можно писать письма и отправлять почтой или звонить по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.

В Екатеринбурге частично на дистанционную работу перешли правительство Свердловской области, администрация города, Екатеринбургская гордума отменяет заседания. Закрыты театры, музеи, школы, университеты. Официально подтвержден Covid-19 у 13 человек, один из них в состоянии средней тяжести. По последним данным, екатеринбургская лаборатория подтвердила коронавирус у сотрудника «ВСМПО-Ависма», который вернулся из Европы, пробы отправлены в новосибирский «Вектор». Как говорят рядовые сотрудники предприятия, мужчина ходил на работу, а также перемещался по Верхней Салде без ограничений. Однако по настоятельным рекомендациям регионального МЧС, все, кто вернулся из зарубежной поездки, должны сообщить об этом по телефону 112 и самоизолироваться на 14 дней.

Екатеринбург, Елена Иванова

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