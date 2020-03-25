Коронавирус подтвержден у одного из сотрудников «ВСМПО-Ависма»

В Верхней Салде предварительно подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции. По информации пресс-центра предприятия «ВСМПО-Ависма», вирус обнаружен у одного из сотрудников, который недавно вернулся из Европы.

«Во вторник вечером 24 марта в медицинское учреждение Екатеринбурга госпитализирован житель Верхней Салды с подозрением на коронавирус. Заболевший неделю назад прибыл из Европы и, по распоряжению генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма», как и все прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран, сдал анализы и находился на двухнедельном карантине, до получения результатов лабораторных исследований, – сообщили в пресс-центре. – Первичные исследования показали отсутствие заражения коронавирусом. Однако, по результатам повторного исследования, выполненного в лаборатории Роспотребнадзора в Екатеринбурге, и полученным 24.03.2020 в 16:00, специалисты лаборатории высказали предположение о положительном тесте. В настоящее время ожидаются результаты исследований из новосибирского центра «Вектор», которые или подтвердят или опровергнут предварительно поставленный диагноз».

На данный момент заболевший находится в инфекционном отделении одной из больниц Екатеринбурга, скорее всего, в больнице № 40, где лечатся и остальные заболевшие коронавирусом. На предприятии, где работает заболевший, сообщили, что уже создан оперативный штаб и сейчас отрабатываются все связи работника «для принятия соответствующих мер».

По информации источника РИА «Новый День», заболевший занимает одну из руководящих должностей в корпорации «ВСМПО-Ависма». Неделю назад он вернулся из Швейцарии, где проходило собрание акционеров и правление предприятия. Как говорят рядовые сотрудники предприятия, мужчина выходил на работу, а также перемещался по Верхней Салде без ограничений.

Верхняя Салда, Анастасия Истомина

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