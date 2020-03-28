В Свердловской области выявлено 24 случая коронавируса нового типа

В Свердловской области тестирование выявило четыре новых случая коронавируса нового типа. Таковы данные, полученные из оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, на Средний Урал приходится 24 выявленных пациента с COVID-19. Все они проходят лечение в инфекционном отделении. Отметим, что в целом по стране на сегодняшний день выявлено 1264 случая заболевания, выздоровело 49 человек, 4 – скончались.

Свердловский штаб по борьбе с COVID-19 уточняет: из всех госпитализированных один пациент находится в состоянии средней тяжести и есть один «тяжёлый».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

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