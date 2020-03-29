В «Екатеринбург-Экспо» оборудуют госпиталь (ФОТО)

Выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» переоборудуют под госпиталь. Об этом сообщил «Новому Дню» источник в правительстве региона. Сегодня в павильонах выставочника установили раскладушки с комплектами постельного белья. Организация госпиталя проходит в рамках учений, пока нет информации о том, что сюда на самом деле планируется перевозить пациентов.

В Екатеринбурге к этому моменту известно о 24 подтвержденных случаях коронавируса, одного пациента выписали. Из всех госпитализированных один пациент находится в состоянии средней тяжести и есть один «тяжелый», состояние остальных удовлетворительное.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

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