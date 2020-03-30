В Свердловской области закрыты все переправы

На водоемах Свердловской области из-за потепления тает лед. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что на сегодня закрыты все действовавшие 16 переправ. Лед в местах выезда на переправы зачернен, установлены запрещающие знаки. В МЧС просят знаками не пренебрегать, выходить и выезжать на лед опасно.

Всего зимой действовали переправы в следующих районах: 4 – в Таборинском районе, 6 – в Гаринском, 3 переправы в Серовском городском округе, 2 – в Ивдельском районе и 1 – в Сосьвинском. Переправы действовали на реках: Тавда, Пелым, Сосьва и Лозьва. Это реки, находящиеся на севере области. А в ее более южных пределах подтаявший лед не мешает рыбакам устраивать массовую ловлю. На этой неделе сотрудники МЧС спасли 350 рыбаков с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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