Следователи побеседовали с жительницей Алапаевска, которая после Таиланда отказалась от самоизоляции

Следователи нашли и опросили жительницу Алапаевска, которая после возвращения из Таиланда отказалась от добровольной самоизоляции и продолжала посещать спортзал, магазины и другие общественные места. Сейчас женщина постоянно находится дома, у нее взяли анализы и проводят медицинское обследование. Проверка следователей тоже еще не закончена.

Как ранее писал «Новый День», жительница Алапаевска в своем инстаграме похвасталась, что вернулась из Таиланда, но не будет самоизолироваться и проверяться у медиков. На видео она говорила, что ее семья будет делать что хочет, к карантину их якобы не обязывали, потому что они вернулись из Таиланда за сутки до того, как там объявили карантин. В соцсетях Алапаевска сообщали, что эта женщина ходит в кафе, спортзал, другие общественные места.

Следователи сразу начали проверку. На данный момент им удалось установить личность жительницы Алопаевска и поговорить с ней.

«В ходе проверки следователем СКР указанная гражданка установлена и опрошена, женщина уже самоизолировалась и постоянно находится дома. В настоящее время в отношении нее проводится соответствующее медицинское обследование с учетом взятых анализов. Выполняются иные проверочные мероприятия», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Алапаевск, Анастасия Истомина

Екатеринбург, Алапаевск. Другие новости 31.03.20

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