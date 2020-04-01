На Урале будут судить машиниста, который на полном ходу сбил подростка

В Краснотурьинске грузовой поезд сбил девушку-подростка, которая шла рядом с путями и не слышала сигналов поезда. Ребенок получил тяжелые травмы, а бригаде локомотива грозит срок по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».

Как рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте, ЧП случилось вечером 9 сентября 2019 года. Электровоз двигался по перегону станций Воронцовка – Климки, в Краснотурьинском городском округе. После поворота машинист и помощник увидели девочку, которая шла в попутном направлении, они подали сигнал, продолжая двигаться с той же скоростью. По версии следствия, машинист и его помощник поняли, что девушка не слышит их, но экстренное торможение все равно не применили. Подростка зацепило кабиной электровоза.

Дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.

Екатеринбург, Елена Иванова

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