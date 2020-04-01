Высокинский получил представление прокуратуры за то, что екатеринбуржцы остались без газа

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков получили прокурорское представление – были нарушены права граждан на бесперебойное газоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, с 27 марта в пяти жилых домах по адресам: ул. Гурзуфская, 22, 25; ул. Посадская, 40/2, ул. Сыромолотова, 14, не было газа. Причиной оказалось падение давления при опрессовке. Поставщиком газа во всех указанных домах было АО «Екатеринбурггаз».

«Непредоставление коммунальной услуги – газоснабжения – влечет нарушение прав граждан-жителей города на своевременное, бесперебойное и качественное получение коммунальных услуг, что является недопустимым и требует незамедлительного устранения», – заявили в прокуратуре. Поэтому главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, а также гендиректору горгаза внесено представление. После этого, 31 марта, газ в этих пяти домах появился.

Есть и другой, куда более вопиющий случай, правда, с другими причинами. Как стало известно «Новому Дню», уже два месяца, с 30 января, нет газа в доме № 137 по ул. Мамина-Сибиряка. «Газа нет с 30 января, т.е. уже два месяца, – написал в соцсети житель этого дома. – На телефонные обращения – в УК «Радомир» – отмазки, отговорки, на письменные запросы – отписки. Жители дома, согласно позиции управляющей компании, должны сами себе обеспечить условия для приготовления пищи. А управляющая компания изо всех сил заботится о безопасности жилья, ну чтобы газ не рванул. Поэтому газа нет, ибо попасть в квартиру, где жила-была бабушка, никак без судебного решения. А судебное решение с помощью управляющей компании затягивается и затягивается, а теперь еще и объективная причина – указ губернатора, и все ушли на домашнее. Безопасность – да, комфортность – нет. Комфорт – это проблема жильцов, которые хотят в XXI веке жить в комфортных условиях, в центре города».

На сайте УК «Фонд Радомир» дом упоминается только в объявлении от 29.01.2020: «АО «Екатеринбурггаз» проводит плановое техническое обслуживание газового оборудования, будет отключение газа 30.01.2020 г. с 10-00 ч. до 16-00 ч. по адресам: ул. Шарташская д. 23 подъезд 2; ул. Луначарского д. 130; ул. Мамина-Сибиряка д. 64, 137, 70».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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