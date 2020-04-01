В Екатеринбурге начали выдавать льготные лекарства дистанционно и без рецепта

В Екатеринбурге заработала система дистанционной выдачи рецептов и лекарств для хореических больных. Напомним, такую меру в рамках поддержания социального дистанцирования и изоляции во время пандемии коронавируса нового типа предложил Владимир Путин.

Людям, нуждающимся в получении рецептов на лекарства, больше не надо приходить к своему лечащему врачу. Необходимо позвонить в поликлинику по месту прописки и сообщить, что необходим рецепт. Далее врач связывается с ближайшей аптекой, где есть нужный препарат, и в течение дня больной может получить его лично или через курьера.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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