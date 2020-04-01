Иностранец добился отмены принудительного выдворения из России: помог коронавирус

Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского райсуда о принудительной высылке на родину гражданина Азербайджана, так как в данный момент для этого нет физической возможности, а держать его в Центре временного пребывания неопределенно долгий срок – незаконно. Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, 19 марта 2020 года в Чкаловском районе полиция обнаружила гражданина Республики Азербайджан, у которого срок временного пребывания в России истек еще 26 января 2020 года. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Ему выписали штраф в размере 2000 рублей и приговорили к принудительной депортации из РФ. Иностранец был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы РФ. Однако в условиях сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу отправить его домой не получилось.

Мужчина обжаловал решение, и Свердловский областной суд согласился с доводами заявителя. С 27 марта 2020 года Россия полностью прекратила чартерное и регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, также с 30 марта 2020 года ограничено пересечение Государственной границы России через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Когда будут открыты границы – никто не знает. Суд указал, что заключение под стражу на неопределенный период времени является неприемлемым, поскольку такая форма наказания не предусмотрена законодательством РФ и не совместима с положениями Конституции. Решение Чкаловского районного суда отменено в части принудительного выдворения мужчины из России. Сейчас гражданин Азербайджана освобожден из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Екатеринбургу.

В облсуде добавили, что пока других подобных апелляций к ним не поступало, но не исключено, что поступят – иностранцам, которые оказались на неопределенный срок заперты в Центре временной изоляции УМВД, активно помогает аппарат свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. В облсуде подчеркнули, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Напомним, по состоянию на 24 марта в Екатеринбургском центре временного проживания находилось 248 иностранных граждан, ожидающих выдворения из страны. Когда они покинут Россию, неизвестно, сообщение с их родными государствами прервано.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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