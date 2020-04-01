Пользователи «МегаФона» смогут бесплатно тренироваться дома

Пользователи «МегаФон ТВ» и платформы «МегаФон Образование» получили бесплатный доступ к спортивному контенту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, появление нового направления на собственном ресурсе «МегаФон Образование» и в пакете «Максимальный» МегаФон ТВ особенно актуально в условиях, когда люди вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуации временно закрылись фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения. Сейчас к этим сервисам «МегаФона» открыт бесплатный доступ.

«Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на «МегаФон ТВ», абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов – не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

В спортивный пакет включены программы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на различные группы мышц, пилатес, растяжка, медитация. Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе «МегаФон Образование». Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы и программы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов. На «МегаФон ТВ» фитнес-контент станет частью семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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