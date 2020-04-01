Еще 9 приговоренных к принудительной депортации иностранцев могут вскоре выйти на свободу

В ближайшее время в Свердловском областном суде будут рассмотрены апелляционные жалобы 9 иностранных граждан, которые содержатся в Центре временной изоляции для лиц, подлежащих принудительной депортации.

Как рассказала «Новому Дню» уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, речь идет о людях, совершивших административные правонарушения. С одной стороны, они приговорены к депортации, с другой – практически все границы закрыты из-за коронавируса. Мерзлякова подчеркнула, что речь идет о тех иностранных гражданах, у которых есть где и на что жить в России, правозащитники особенно тщательно изучили этот аспект. Другим мигрантам, остающимся пока в Центре, может на свободе в чужой стране оказаться трудно. Омбудсмен надеется, что суд прислушается и выпустит из Центра тех, чьи апелляционные жалобы уже готовы.

Напомним, сегодня облсуд отменил решение Чкаловского райсуда о принудительной высылке на родину гражданина Азербайджана, так как в данный момент для этого нет физической возможности, а держать его в Центре временного пребывания неопределенно долгий срок – незаконно: уголовных преступлений он не совершал, только превысил установленный для него срок пребывания в России. По заверению Татьяны Мерзляковой, у мужчины есть, где жить в Екатеринбурге, но при первой возможности он вернется в Азербайджан добровольно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

Родители Ани Новожиловой, получившей укол за 160 миллионов, рассказали о состоянии малышки. / Заксо собралось на внеочередной совет – обсудить штрафы для нарушителей самоизоляции. / В мэрии рассказали, как убирают город, пока все сидят дома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»