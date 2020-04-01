В жилом доме из-за смерти бабушки два месяца нет газа (ВИДЕО)

В Екатеринбурге подъезд в жилой семиэтажке два месяца живет без газа. 30 января проходила плановая проверка, в одной из квартир никого не оказалось, не обнаружились владельцы квартиры и ко второй проверке. А потому служба газа отключила стояк. Оказалось, хозяйка, старенькая бабушка, скончалась два года назад, и с тех пор квартира пустует.

Два месяца без газа

Дом без газа находится практически в центре Екатеринбурга, на улице Мамина-Сибиряка. Как рассказал «Новому Дню» один из проживающих в нем, Андрей Давыденко, к службам газа у собственников претензий нет, все понимают, что перекрытие газа вопрос безопасности. Но в таком случае вопросом проникновения в квартиру должна озаботиться управляющая компания «Фонд Радомир» – подать иск в суд. «УК с жильцами диалога не ведет. Я им писал, звонил. Они отдали документы, чтобы по решению суда попасть в квартиру, но решения пока нет. А нам пообещали, что 50 рублей, которые мы платим за газ, уберут», – поделился Андрей.

Сейчас он пользуется газовой горелкой, баллоны с газом для нее хранит в квартире. Альтернатива – электрическая плитка. Чтобы закипел чайник, надо 10 минут, мясо варится часами, объяснил проживающий в этом доме пенсионер. «Я звонил в «Радомир», говорят, тепло есть, горячая, холодная вода есть, что вы от нас хотите», – добавил мужчина.

Как прожить два месяца без газа, смотрите на видео.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман

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