Региональный оперштаб: попадание коронавируса в водопроводную воду исключено

Концентрации веществ, которые применяются для дезинфекции и обеззараживания водопроводной воды, полностью исключают попадание в нее каких-либо возбудителей, утверждают в Свердловском управлении Роспотребнадзора.

В региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса цитируют директора центральной лаборатории Водоканала Людмилу Брусницыну. «Лабораторные пробы воды берутся каждые четыре часа и проверяются по 50 показателям, включая химические и биологические», – говорит она.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности в связи с ситуацией с Covid-19 контроль за качеством коммунальных услуг усилен многократно и ведется круглосуточно по всем направлениям, включая хозяйственно-бытовое водоснабжение. «Любые опасения о якобы возможном заражении коронавирусом людей через водопроводную воду абсолютно беспочвенны», – подчеркнул министр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.04.20

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